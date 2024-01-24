Чем умнее – тем дольше будешь жить: Ученые исследовали как образованность влияет на продолжительность жизни

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, показало, что с каждым дополнительным годом обучения риск смерти снижается на 2%. Это значит, что люди, обучающиеся на протяжении жизни, могут жить дольше.

Ученые из Норвежского университета науки и технологий исследовали более 600 статей, где собраны данные из 59 стран мира. Отмечается, что большинство исследований было проведено в странах с высоким уровнем дохода, поэтому есть необходимость проведения дополнительных исследований в странах с низким и средним уровнем дохода. Об этом пишет Medical Xpress.

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Как выяснили ученые, люди, окончившие шесть лет начальной школы, имели более низкий риск смерти в среднем на 13%. Продолжая обучение, уже после окончания средней школы риск смерти у них снизился почти на 25%, а после 18 лет образования – на 34%.

"Высший уровень образования ведет к лучшему трудоустройству и более высокому доходу, лучшему доступу к здравоохранению и помогает нам заботиться о собственном здоровье. Высокообразованные люди имеют тенденцию развивать больший набор социальных и психологических ресурсов, способствующих их здоровью и продолжительности жизни", – отметила соавтор научного труда Мирза Баладж.

Исследователи также сравнили влияние образования с другими факторами риска смерти, такими как здоровое питание, курение и злоупотребление алкоголем. Они обнаружили, что результаты воздействия на здоровье были подобными – польза от 18 лет образования сравнима с пользой от употребления достаточного количества овощей, в то время как не ходить в школу так же вредно для здоровья, как пить пять или больше алкогольных напитков в день или выкуривать по десять сигарет в день в течение 10 лет.

"Образование важно не только из-за его влияния на здоровье. Благодаря исследованию мы можем оценить величину его влияния", – сказал соавтор исследования Терье Андреас Эйкемо.

Также исследователи установили, что влияние образования на продолжительность жизни не зависит от того, в какой стране живет человек. Это может свидетельствовать о том, что уровень образованности оказывает такое же влияние на продолжительность жизни людей, живущих в бедных странах.

Выводы исследования:

С каждым дополнительным годом обучения риск смерти снижается на 2%.

Люди, окончившие шесть лет начальной школы, имеют более низкий риск смерти в среднем на 13%.

После окончания средней школы риск смерти снижается почти на 25%.

После 18 лет образования риск смерти снижается на 34%.

Влияние образования на здоровье подобно воздействию здорового питания, отказа от курения и злоупотребления алкоголем.

Не ходить в школу так же вредно для здоровья, как пить пять или более алкогольных напитков в день или выкуривать по десять сигарет в день в течение 10 лет.

Воздействие образования на продолжительность жизни не зависит от страны проживания.

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