Чим розумніше – тим довше житимеш: Вчені дослідили як освіченість впливає на тривалість життя

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Public Health, показало, що з кожним додатковим роком навчання ризик смерті знижується на 2%. Це означає, що люди, які навчаються впродовж життя, можуть жити довше.

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Науковці з Норвезького університету науки й технологій дослідили понад 600 статей, де зібрані дані з 59 країн світу. Зазначається, що більшість досліджень були проведені в країнах з високим рівнем доходу, тому є необхідність проведення додаткових досліджень у країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Про це пише Medical Xpress.

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Як з'ясували науковці, люди, які закінчили шість років початкової школи, мали нижчий ризик смерті в середньому на 13%. Продовжуючи навчання, вже після закінчення середньої школи ризик смерті у них знизився на майже 25%, а після 18 років освіти – на 34%.

"Вищий рівень освіти веде до кращого працевлаштування та вищого доходу, кращого доступу до охорони здоров'я та допомагає нам піклуватися про власне здоров'я. Високоосвічені люди мають тенденцію розвивати більший набір соціальних та психологічних ресурсів, які сприяють їхньому здоров'ю та тривалості життя", – зазначила співавторка наукової праці Мірза Баладж.

Дослідники також порівняли вплив освіти з іншими факторами ризику смерті, такими як здорове харчування, куріння та зловживання алкоголем. Вони виявили, що результати впливу на здоров'я були подібними – користь від 18 років освіти можна порівняти з користю від вживання достатньої кількості овочів, в той час як не ходити до школи так само шкідливо для здоров'я, як пити п'ять або більше алкогольних напоїв на день або викурювати по десять сигарет на день протягом 10 років.

"Освіта важлива не тільки через її вплив на здоров'я. Завдяки дослідженню ми можемо оцінити величину її впливу", – сказав співавтор дослідження Тер'є Андреас Ейкемо.

Також дослідники виявили, що вплив освіти на тривалість життя не залежить від того, в якій країні живе людина. Це може свідчити про те, що рівень освіченості має такий самий вплив на тривалість життя людей, які живуть у бідних країнах.

Висновки дослідження:

З кожним додатковим роком навчання ризик смерті знижується на 2%.

Люди, які закінчили шість років початкової школи, мають нижчий ризик смерті в середньому на 13%.

Після закінчення середньої школи ризик смерті знижується на майже 25%.

Після 18 років освіти ризик смерті знижується на 34%.

Вплив освіти на здоров'я подібний до впливу здорового харчування, відмови від куріння та зловживання алкоголем.

Не ходити до школи так само шкідливо для здоров'я, як пити п'ять або більше алкогольних напоїв на день або викурювати по десять сигарет на день протягом 10 років.

Вплив освіти на тривалість життя не залежить від країни проживання.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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