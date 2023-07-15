Чем заменить дезодорант: названы лучшие натуральные средства

Чем заменить дезодорант – как приготовить дезодорант в домашних условиях

Дезодорант может окончить в очень неподходящий момент. Однако не стоит переживать, ведь вам помогут натуральные средства.

Хорошими заменителями являются эфирные масла, которые маскируют неприятный запах пота. А также не сбрасывайте со счетов мыло с триклозаном, известное своими антибактериальными свойствами и уничтожающее причину вони.

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Следующее средство – тальк, который будет нейтрализовать лишнюю влагу и поглощать неприятный запах.

Кроме этого, можете воспользоваться детской присыпкой, которая имеет такое же действие, как и тальк.

Как сделать самодельный дезодорант через несколько минут?

Существуют другие популярные способы, как избавиться от неприятного запаха, если нет дезодоранта:

1. Возьмите две части лимона и удерживайте их несколько минут под мышками.

2. Перекись водорода. Налейте пол стакана воды, добавьте одну чайную ложку перекиси водорода и наносите на кожу подмышек. Перед нанесением она должна быть сухой и чистой.

3. Пищевая сода. Возьмите половину стакана теплой воды, добавьте чайную ложку соды и смажьте этим раствором подмышки.

4. Борный спирт. Он также очень хорошо маскирует противный запах пота, но часто им пользоваться не стоит.

Напомним, что в Японии люди нашли разные способы, как избавиться от неприятного запаха пота. На самом же деле они пользуются несколькими "свежими" лайфхаками.

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