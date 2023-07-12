Чем заменить укроп при консервировании овощей: полезные советы от опытных поваров

Мы привыкли использовать зонты укропа в консервациях. Но бывает такое, что их нет и возникает вопрос замены.

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Чем заменить укроп в консервации

Вместо укропа можно добавлять другую зелень – фенхель или эстрагон. Кстати фенхель называют итальянским братом укропа, у них очень схожий вкус.

Также, хорошей заменой укропа станет петрушка или базилик. Можно также взять листья смородины или вишни, горчицу.

Кроме того, неплохо подойдет обычный укроп со стеблями. К сожалению, у него нет такого ярко выраженного аромата и вкуса, но функцию свою выполнит.

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