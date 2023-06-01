Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму
Летний период часто ассоциируется с процессом консервации овощей, когда хозяйки кладут в банки свои любимые продукты из огорода для хранения. Это могут быть огурцы, помидоры, кабачки, капуста, перец или морковь. Сегодня мы поделимся с вами универсальным рецептом консервирования овощей, который сможет подойти для любых видов овощей. Универсальный рецепт закаток на зиму позволяет самостоятельно регулировать количество овощей и банок, которые вы хотите законсервировать.
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Вот необходимые ингредиенты:
- Любимые овощи;
- Чеснок;
- Корень хрена;
- Лавровый лист;
- Смесь душистых перцев.
Для рассола:
- 3 литра воды;
- 4 столовые ложки соли;
- 7 столовых ложек сахара.
Сначала подготовьте банки, которые вы планируете использовать для закатывания овощей. Тщательно вымойте их, дайте высохнуть и аккуратно простерилизуйте каждую банку. Овощи также нуждаются в тщательной очистке и промывке. По желанию крупные овощи можно нарезать на куски.
Наполните чистые банки овощами и залейте их крутым кипятком. Накройте каждую банку крышкой и подождите полное охлаждение кипятка. В это время подготовьте рассол, вскипятите необходимое количество воды в большой кастрюле и добавьте соль и сахар. Когда кипяток в банках полностью остынет, слейте его, а овощи залейте горячим рассолом. Добавьте по 3 столовых ложки уксуса в каждую банку. Накройте банки крышками и закрывайте их с помощью специального ключа для закручивания.
Помните правила гигиены и хранения консервов, чтобы убедиться в их качестве и безопасности.
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