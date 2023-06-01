Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Летний период часто ассоциируется с процессом консервации овощей, когда хозяйки кладут в банки свои любимые продукты из огорода для хранения. Это могут быть огурцы, помидоры, кабачки, капуста, перец или морковь. Сегодня мы поделимся с вами универсальным рецептом консервирования овощей, который сможет подойти для любых видов овощей. Универсальный рецепт закаток на зиму позволяет самостоятельно регулировать количество овощей и банок, которые вы хотите законсервировать.

Читайте также: Какие продукты категорически запрещено замораживать

Вот необходимые ингредиенты:

Любимые овощи;

Чеснок;

Корень хрена;

Лавровый лист;

Смесь душистых перцев.

Для рассола:

3 литра воды;

4 столовые ложки соли;

7 столовых ложек сахара.

Сначала подготовьте банки, которые вы планируете использовать для закатывания овощей. Тщательно вымойте их, дайте высохнуть и аккуратно простерилизуйте каждую банку. Овощи также нуждаются в тщательной очистке и промывке. По желанию крупные овощи можно нарезать на куски.

Наполните чистые банки овощами и залейте их крутым кипятком. Накройте каждую банку крышкой и подождите полное охлаждение кипятка. В это время подготовьте рассол, вскипятите необходимое количество воды в большой кастрюле и добавьте соль и сахар. Когда кипяток в банках полностью остынет, слейте его, а овощи залейте горячим рассолом. Добавьте по 3 столовых ложки уксуса в каждую банку. Накройте банки крышками и закрывайте их с помощью специального ключа для закручивания.

Помните правила гигиены и хранения консервов, чтобы убедиться в их качестве и безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!