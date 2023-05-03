Чем защитить розы от тли: советы садоводов

С приходом тепла активизируется много вредителей, которые могут атаковать растения. Для розовых кустов одной из самых больших угроз является тля.

Эти насекомые питаются мягкими ростовыми почками и побегами. Если новые листья не разворачиваются, а цветочные почки покрылись морщинами, кусты нужно обрабатывать.

Лечить небольшие заражения тлей легко. И есть несколько способов избавиться от них. Самый простой вариант – срывать клопов по одному из растения. Обязательно наденьте перчатки, если решите собирать их вручную.

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Если на одном участке сосредоточено слишком много тли, нужно обрезать лист или ветку. Другим вариантом является опрыскивание растения холодной водой под высоким давлением из шланга. Это сбивает тлю с растения.

Еще один отличный способ – использовать либо 70% изопропиловый спирт, либо этанол. Его нужно разбавить водой, чтобы не повредить растение. Смоченной в растворе ватой нужно протереть кусты в местах заражения.

Один из простых способов избавиться от большого количества тлей – это мука. Для этого метода нужно присыпать куст мукой. Когда тля начинает питаться растением, она также поглощает муку, из-за чего погибает.

Напомним, ранее мы писали о том, когда сажать кабачки в открытую почву.

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