Череватый объяснил, удастся ли оккупантам захватить Донбасс до марта
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал возможность оккупантов выполнить приказ президента россии владимира путина захватить Донбасс до марта. По его словам, россиянам вряд ли это удастся сделать.
В частности он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения таких приказов было уже несколько, но все они провалились. Об этом Череватый сказал во время брифинга в Military Media Center.
"Враг постоянно хочет захватить новые украинские территории. Но есть сплоченность украинской нации в отражении агрессии. Сплоченность, профессионализм украинских военных плюс качественная западная техника – это залог нашей победы", – отметил он.
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Спикер добавил, что оккупанты любят символические даты, поэтому нельзя исключать попытки достичь хоть каких-либо успехов до 24 февраля. В феврале 2022 года россия бросила в наступление свои "лучшие воинские части", но их разбила украинская армия.
"Поэтому у меня есть большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать", – резюмировал Череватый.
Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.
В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.
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