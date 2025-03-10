Через месяц электроэнергия подорожает, но не для всех: кому придется платить больше

В Украине с 1 мая отменят льготный тариф на электроэнергию для потребителей с электроотоплением. Сейчас они платят 2,64 грн за кВт*ч до 2000 кВт*ч в месяц, после чего применяется стандартный тариф. С 1 апреля для этой категории тариф будет установлен на уровне 4,32 грн за кВт*ч.

Согласно разъяснению компании Yasno, правительство Украины изменило правила установления фиксированного тарифа на электроэнергию для владельцев электроотопления. Соответствующие корректировки закреплены в постановлении Кабмина №37 от 17 января 2025 года.

Итак, для домохозяйств и коллективных бытовых потребителей, которые используют электроотопление, в период с 1 октября до 30 апреля устанавливаются следующие тарифы:

на объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч;

на объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

К примеру, если потребитель, который использует тариф "Электроотопление", в феврале потратит 1800 кВт*ч, то его счет будет исчисляться по ставке 2,64 грн за кВт*ч: 1800 * 2,64 = 4 752 грн. В случае потребления 2300 кВт*ч сумма к уплате будет определяться так: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн.

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Что будет с общим тарифом на электроэнергию

Согласно постановлению Кабинета Министров № 632 от 31.05.2024, тариф на электроэнергию будет оставаться неизменным до конца апреля. Это означает, что с 1 мая 2025 года правительство должно принять решение: либо повысить стоимость электроэнергии, либо продлить действие постановления еще на год. Как правило, тарифы пересматривают в конце отопительного сезона, так что, скорее всего, постановление будет оставаться актуальным с мая 2024-го по май 2025-го.

По данным источников OBOZ.UA в правительстве, сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию вообще не обсуждается. Несколько представителей Кабмина заявили, что это "не ко времени". Действующий тариф в размере 4,32 грн за кВт*ч достаточно покрывает расходы на производство и поставку электроэнергии. В то же время остается проблема с импортной электроэнергией, которая стоит значительно дороже. Для покрытия дефицита в часы пиковой нагрузки Украине приходится закупать ток за рубежом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут тарифы и электроэнергию и газ с 1 апреля.

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