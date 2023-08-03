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Черная плесень на окнах: как быстро избавиться от нее

Диана Бондаренко

Черная плесень на окнах: как быстро избавиться от нее

Пластиковые окна – герметичные и хорошо защищают помещение от влаги и сырости, однако даже в таких условиях может образовываться плесень на откосах окон. Кроме этого, причины ее появления могут быть разными.

UAportal расскажет о причинах появления плесени и способах, которые эффективно подойдут для борьбы с черной плесенью на откосах окон.

Одной из наиболее распространенных причин образования плесени является герметичность окон – в пластике отсутствуют щели, позволяющие воздуху циркулировать. Также причиной образования грибка может быть конденсат, образующийся из-за температурных перепадов.

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Для борьбы с черной плесенью предлагаем следующие способы:

  • Ультрафиолетовое облучение: для этого необходимо использовать профессиональное оборудование или обработать зону кварцевой лампой.
  • Горячий воздух можно использовать обычный фен для обработки засоренного места.
  • Обработка специальными средствами используют фунгициды, растворы хлорной извести или народное средство "перхлорат натрия".
  • Масло чайного дерева: разведите одну столовую ложку растительного масла чайного дерева в одном стакане воды. Можно налить этот раствор в пульверизатор и распределить его по плесени равномерно.

Берегите свое здоровье и здоровье своего дома, соблюдая рекомендованные способы борьбы с плесенью на пластиковых окнах. Своевременная и эффективная борьба поможет избежать проблем со здоровьем и сохранить комфорт в вашей жизни.

Напомним, на стенах может образоваться плесень, однако ее нужно устранить, чтобы не было проблем со здоровьем.

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