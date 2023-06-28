Черные запорожцы эффектно уничтожили российскую технику дроном-камикадзе (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику захватчиков на разных участках фронта. В частности, аэроразведчики 72-й бригады имени Черных Запорожцев ликвидировали боевую машину оккупантов.

Для этого защитники Украины использовали дрон-камикадзе. Видео обнародовали в Telegram Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

"Удачная работа дроном-камикадзе аэроразведчиками 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев по технике оккупантов", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор дрона приводит БПЛА четко по технике оккупантов. На следующих кадрах показан мощный взрыв.

В результате удара боевая машина захватчиков вспыхнула. Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.

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