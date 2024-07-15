Українська
Война в Украине

Черные Запорожцы эффектно взорвали дорогой российский танк "Прорыв" (видео)

Анастасия Крыщук

Черные Запорожцы эффектно взорвали дорогой российский танк 'Прорыв' (видео)
Черные Запорожцы эффектно взорвали дорогой российский танк ''Прорыв''

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков. Бои продолжаются на разных участках фронта.

Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев уничтожили дорогостоящий танк врага. Об этом сообщили пресс-служба бригады в Telegram.

"Наши солдаты знают как курить миллионы долларов. На видео гордость российского оборонпрома – танк Т-90М "Прорыв", стоимостью в 4,5 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

Читайте также: Уничтожены ЗРК "Тор", "Гиацинт", танк, минометы и 400 оккупантов: на Харьковщине работала Третья штурмовая

Отмечается, что танк взорвался в результате удара дроном. Бойцы добавили, что россияне смогли собрать только сотню таких танков с момента их создания, то есть за семь лет.

На видео можно увидеть результаты работы украинских защитников. Точное время и место уничтожения танка оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области россии. В части области частично исчезли свет и связь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!