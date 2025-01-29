Черный список СССР: ТОП-6 украинских фильмов, которых боялась советская власть

В советской системе пропаганда и распространение ложной информации среди украинцев имели глубокую основу, поскольку власть жестко контролировала все аспекты жизни, в том числе кинематограф. Украинское кино стало одной из жертв этой репрессивной политики.

При Советском Союзе немало фильмов, отражавших украинскую культуру, историю и действительность, оказались под запретом. Таким образом режим пытался повлиять на мировоззрение народа, ограничивая доступ к аутентичному культурному наследию и правдивой информации. Об этом пишет 24 Канал.

1. Фильм "Совесть" (1968) – сначала был запрещен и стал жертвой кражи, из-за чего считался навсегда утраченным. После запрета единственный экземпляр ленты исчез, и казалось, что она безвозвратно стерта из культурного наследия. Однако в 1989 году произошло неожиданное: неизвестный оставил пленку у дверей фильмохранилища Государственной киностудии имени Довженко.

Эта находка оказалась тем самым запрещенным фильмом, и его возвращение стало настоящей сенсацией для кинематографического мира.

2. Фильм "Белые облака" (1968) режиссера Ролана Сергиенко претерпел значительные цензурные правки, которые существенно повлияли на его конечный вид. Ленту резко раскритиковали в СССР, после чего из нее вырезали немало важных сцен. В результате первоначальная концепция и художественный замысел были существенно изменены.

Из-за многочисленных вмешательств фильм так и не дошел до зрителя в том виде, в котором его задумал режиссер.

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3. Фильм "Колодец для жаждущих" (1966) режиссера Юрия Ильенко, снятый по сценарию Ивана Драча, изначально не имел шансов попасть на экраны. Из-за критики советской действительности и несоответствия официальной идеологии ЦК КПУ приказало уничтожить все копии ленты, обвинив ее в "идейных извращениях".

Однако одна копия сохранилась благодаря самому Ильенко. Рискнув, он похитил единственный экземпляр фильма и прятал его на протяжении всего запрета.

Только в 1988 году, после 22 лет замалчивания, "Колодец для жаждущих" наконец увидели зрители.

4. Фильм "Пропала грамота" (1972) – занимает 12-е место в списке 100 лучших украинских лент, что свидетельствует о его весомом вкладе в национальный кинематограф. Однако выразительный украинский колорит картины вызвал недовольство советской власти. После многочисленных цензурных правок фильм так и не получил разрешения на показ.

Только через 12 лет лента наконец появилась на экранах. Несмотря на все препятствия, "Пропавшая грамота" вошла в историю украинского кинематографа и получила статус одной из его выдающихся работ.

5. "Входящая в море" (1965) – короткометражный фильм Леонида Осыки, ставший большим открытием в СССР. В своем дебютном произведении режиссер сделал ставку на полный отказ от слов, выбирая вместо них свет, цвета, образы, эмоции и ощущения, создавая таким образом исключительный кинематографический опыт. Нереально было передать содержание фильма, поскольку его мощность и выразительность сосредотачивалась в визуальном и чувственном восприятии. Однако, несмотря на новаторство, лента подверглась критике за "экзистенциализм" и "упадочные настроения", что свидетельствовало о негативной реакции власти на ее нестандартный художественный подход. Из-за этих обвинений фильм так и не попал на широкий экран. Первую возможность увидеть работу Осыки зрители получили лишь в конце 1980-х.

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6. "Долгие проводы" (1971) – когда фильм был почти завершен, руководство Одесской киностудии начало настаивать на необходимости его доработки. Однако Муратова решительно отказалась удовлетворить эти требования, сохраняя киноработу в ее оригинальном виде. Вскоре после этого, специальным указом ЦК Компартии фильм был полностью запрещен. Лента не демонстрировалась в кинотеатрах и была запрещена для широкого показа.

Только спустя 15 лет, когда изменился политический ландшафт и снизился уровень цензурного контроля, фильм смог выйти на экраны. Его дебют на международной сцене оказался удачным, и картина получила награду на Международном кинофестивале в Локарно, что стало подтверждением ее художественной значимости и важности в истории кинематографии.

Эти киноленты не только подверглись притеснениям советской цензуры, но и превратились в знаковые примеры борьбы за национальную самобытность и свободу творчества. Их изъятие из советского пространства подчеркивает значимость украинского киноискусства, которое, несмотря на все препятствия, вписало яркую страницу в историю мирового кинематографа.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на самом деле кроется за многими популярными советскими фильмами 50-х и при чем здесь ГУЛАГ.

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