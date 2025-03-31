Черный список в сфере недвижимости: кому откажут в покупке жилья в Украине и почему
В условиях военного положения в Украине введены строгие ограничения на куплю-продажу недвижимости. Основная цель этих мер – обеспечение национальной безопасности и недопущение попадания капитала, связанного со страной-агрессором, в экономику государства.
Новости.LIVE рассказывают, кто не сможет приобрести недвижимость в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров №164, нотариусы обязаны отказывать в совершении нотариальных действий лицам, подпадающим под определение, предоставленное постановлением №187.
Это означает, что любые сделки купли-продажи недвижимости с участием таких лиц являются незаконными.
К категориям лиц, которым запрещено покупать недвижимость в Украине, относятся:
- граждане Российской Федерации (кроме тех, кто легально находится на Украине);
- юридические лица, зарегистрированные по российскому законодательству;
- украинские компании, в которых доля российских граждан или государства-агрессора составляет 10% и больше;
- иностранные компании, у которых среди конечных бенефициаров есть Россия или российские граждане (с долей от 10%).
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Эти ограничения являются частью общей стратегии Украины по защите национальных интересов и подготовке к возможным судебным тяжбам против Российской Федерации.
Если лицо, подпадающее под эти ограничения, пытается заключить договор купли-продажи недвижимости, нотариус обязан прекратить нотариальную процедуру.
"Перед заключением сделки на недвижимость важно проверить, кто является собственником. Это поможет избежать проблем с регистрацией прав собственности", – отмечает юрист Ярина Паш в комментарии "РБК-Украина".
Однако теоретически обойти эти ограничения можно, например, если:
- россиянин передает право продаж третьему лицу (однако это рискованно, поскольку нотариус может выявить схему);
- собственник изменяет гражданство (хотя это длительный процесс);
- компания сменяет бенефициаров (но это также отслеживается).
Но на практике такие схемы часто выявляются, и сделки расторгаются.
Причины введения ограничений
Контроль за рынком недвижимости в условиях войны является важным инструментом защиты экономической и оборонной стабильности страны.
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"Нельзя допустить, чтобы активы в Украине попали к тем, кто прямо или косвенно поддерживает агрессора. Это вопрос не только экономической безопасности, но и моральной справедливости", – подчеркивает Ярина Паш.
Как проверить недвижимость перед покупкой
Чтобы избежать ситуаций, когда сделку признают недействительной, покупатель должен проверить следующие аспекты:
- Кто владелец. Это можно выяснить через Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
- Есть ли недвижимость в судебном процессе. Информацию можно получить через Единый государственный реестр судебных решений.
- Есть ли задолженность по коммунальным услугам. Для этого нужно обратиться в местные коммунальные службы.
- Нет ли проблем с документами. Следует проверить правоустанавливающие документы и их соответствие действующему законодательству.
Напомним, ранее мы рассказывали, как безопасно арендовать жилье в Украине.
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