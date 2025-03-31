Черный список в сфере недвижимости: кому откажут в покупке жилья в Украине и почему

В условиях военного положения в Украине введены строгие ограничения на куплю-продажу недвижимости. Основная цель этих мер – обеспечение национальной безопасности и недопущение попадания капитала, связанного со страной-агрессором, в экономику государства.

Новости.LIVE рассказывают, кто не сможет приобрести недвижимость в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров №164, нотариусы обязаны отказывать в совершении нотариальных действий лицам, подпадающим под определение, предоставленное постановлением №187.

Это означает, что любые сделки купли-продажи недвижимости с участием таких лиц являются незаконными.

К категориям лиц, которым запрещено покупать недвижимость в Украине, относятся:

граждане Российской Федерации (кроме тех, кто легально находится на Украине);

юридические лица, зарегистрированные по российскому законодательству;

украинские компании, в которых доля российских граждан или государства-агрессора составляет 10% и больше;

иностранные компании, у которых среди конечных бенефициаров есть Россия или российские граждане (с долей от 10%).

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Эти ограничения являются частью общей стратегии Украины по защите национальных интересов и подготовке к возможным судебным тяжбам против Российской Федерации.

Если лицо, подпадающее под эти ограничения, пытается заключить договор купли-продажи недвижимости, нотариус обязан прекратить нотариальную процедуру.

"Перед заключением сделки на недвижимость важно проверить, кто является собственником. Это поможет избежать проблем с регистрацией прав собственности", – отмечает юрист Ярина Паш в комментарии "РБК-Украина".

Однако теоретически обойти эти ограничения можно, например, если:

россиянин передает право продаж третьему лицу (однако это рискованно, поскольку нотариус может выявить схему);

собственник изменяет гражданство (хотя это длительный процесс);

компания сменяет бенефициаров (но это также отслеживается).

Но на практике такие схемы часто выявляются, и сделки расторгаются.

Причины введения ограничений

Контроль за рынком недвижимости в условиях войны является важным инструментом защиты экономической и оборонной стабильности страны.

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"Нельзя допустить, чтобы активы в Украине попали к тем, кто прямо или косвенно поддерживает агрессора. Это вопрос не только экономической безопасности, но и моральной справедливости", – подчеркивает Ярина Паш.

Как проверить недвижимость перед покупкой

Чтобы избежать ситуаций, когда сделку признают недействительной, покупатель должен проверить следующие аспекты:

Кто владелец. Это можно выяснить через Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Есть ли недвижимость в судебном процессе. Информацию можно получить через Единый государственный реестр судебных решений.

Есть ли задолженность по коммунальным услугам. Для этого нужно обратиться в местные коммунальные службы.

Нет ли проблем с документами. Следует проверить правоустанавливающие документы и их соответствие действующему законодательству.

Напомним, ранее мы рассказывали, как безопасно арендовать жилье в Украине.

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