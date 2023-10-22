Чеснок поможет побороть одну распространенную проблему в туалете

Как чистить туалет чесноком - как убить бактерии в туалете

Чеснок – это продукт, обладающий множеством преимуществ. Он позволяет готовить вкусные блюда и убивать вредные бактерии и микробы.

У него также есть еще одно малоизвестное применение, но оно может помочь вам в сложной домашней задаче – чистка туалетов. Об этом пишет Sante Plus.

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Если добавлять чеснок к средствам чистки унитаза, то это поможет избавиться от бактерий, грибков и плесени. Для дезинфекции понадобится только один-два зубчика чеснока.

1. Используйте цельный чеснок. Для начала возьмите зубчик чеснока, прежде чем очистить и раздавить его. Затем смойте в унитазе перед сном и оставьте на ночь. На следующее утро спустите воду в унитазе. Чеснок также удалит желтые пятна вокруг унитаза.

2. Используйте чесночный чай. Этот малоизвестный совет очень эффективен и дает быстрые результаты. Заварите чай с зубчиком чеснока. Для этого налейте в кастрюлю стакан воды, который вы доведете до кипения вместе с чаем. Затем нарежьте чеснок небольшими кусочками и добавьте его в емкость. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте 15 минут настояться. После этого просто вылейте чай в унитаз.

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