'Четвертый энергоблок переведен в горячее состояние': в Энергоатоме рассказали о ситуации на ЗАЭС

На временно оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре россияне перевели четвертый энергоблок в горячее состояние. А пятый – переведен в холодный.

Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона. По его словам, это повышает риск ядерной опасности.

"Четвертый энергоблок переведен в горячее состояние, а пятый – в холодное. Это значит, что энергоблок разогрет до нормальных параметров и из такого состояния дальше можно запустить реакторы, если была бы такая возможность у рашистов. На сегодняшний день у них нет таких возможностей из-за то, что не хватает линий, другие нарушены", – сказал Петр Котин.

Он отметил, что уцелевших электролиний недостаточно, чтобы передавать произведенное энергоблоком электричество, в случае того, если бы оккупанты захотели его запустить. В то время как в горячем состоянии четвертый энергоблок забирает электроэнергию от энергосистемы Украины, поэтому работают насосы, которые греют воду. В то время как в первом контуре из этой воды производят пар, который используется для собственных нужд ЗАЭС.

Котин подчеркнул, что это выходит за пределы обеспечения условий безопасной работы станции, поэтому оккупанты нарушают все лицензии, которые выдает атомный регулятор Украины.

Напомним, россияне заминировали буферную зону на ЗАЭС. МАГАТЭ подтвердило нарушение физической защиты электростанции.

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