'Это было очевидно': МАГАТЭ зафиксировало минирование возле ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало нарушение физической защиты оккупированной Запорожской АЭС. В частности, россияне заминировали буферную зону на электростанции.

Об этом сообщил эксочельщик Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков во время брифинга "Ситуация на ЗАЭС и ядерная безопасность". Он отметил, что МАГАТЭ работает не только на оккупированной ЗАЭС, но и на других наших атомных электростанциях.

"Они (МАГАТЭ, – ред.) зафиксировали минирование буферной зоны на Запорожской атомной электростанции. И наконец МАГАТЭ подтвердило нарушение физической защиты Запорожской АЭС", – сказал Григорий Плачков.

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Он отметил, что МАГАТЭ работает не только на оккупированной ЗАЭС, но и на других наших атомных электростанциях.

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По его словам, россияне привозят на АЭС некомпетентных работников, которые в дальнейшем могут помешать работе энергоблоков. По его мнению, самый плохой сценарий – после деоккупации ЗАЭС Украина не сможет быстро восстановить ее для коммерческой эксплуатации и подключить энергоблоки к энергетической системе.

"Или будем очень долго ее ремонтировать или не сможем восстановить ее вообще", – добавил Григорий Плачков.

Напомним, в отчете МАГАТЭ от 24 июля говорилось, что на территории ЗАЭС обнаружили противопехотные мины. Они расположены в буферной зоне между внутренними и внешними изгородями по периметру Запорожской АЭС.

В Минздраве дали рекомендации по поводу того, как действовать в случае утечки радиации. Эти правила нахождения в зоне радиационной аварии касаются тех, кого не будут эвакуировать.

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