В Минздраве предупредили об эвакуации при взрыве на ЗАЭС: что нужно знать

Оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС. В случае вероятного взрыва жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

Об этом сообщает Минздрав Украины. Важно следовать инструкциям властей, следить за дальнейшими сообщениями и оставаться в помещении или добраться до помещения как можно быстрее.

Тем гражданам, которым рекомендовано эвакуироваться, нужно собрать в чемодан или рюкзак документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях). Кроме этого важно взять:

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маску для лица или респиратора;

аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания);

влажные салфетки;

сменная одежда и обувь;

минимально необходимый запас воды и еды.

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Чемодан или рюкзак нужно плотно обмотать пищевой пленкой или скотчем. Это облегчит процесс дезактивации на санитарных постах.

"ВНИМАНИЕ! Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете осуществлять эвакуацию собственным автомобилем", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

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