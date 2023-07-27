'Це було очевидно': МАГАТЕ зафіксувало мінування біля ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало порушення фізичного захисту окупованої Запорізької АЕС. Зокрема, росіяни замінували буферну зону на електростанції.

Про це повідомив ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков під час брифінгу "Ситуація на ЗАЕС та ядерна безпека". Він зазначив, що МАГАТЕ працює не лише на окупованій ЗАЕС, але й на інших наших атомних електростанціях.

"Вони (МАГАТЕ, – ред.) зафіксували мінування буферної зони на Запорізькій атомній електростанції. І нарешті МАГАТЕ підтвердило порушення фізичного захисту Запорізької АЕС", – сказав Григорій Плачков.

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Він зазначив, що МАГАТЕ працює не лише на окупованій ЗАЕС, але й на інших наших атомних електростанціях.

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З його слів, росіяни привозять на АЕС некомпетентних працівників, які в подальшому можуть зашкодити роботі енергоблоків. На його думку, найгірший сценарій – після деокупації ЗАЕС Україна не зможе швидко поновити її для комерційної експлуатації та підключити енергоблоки до енергетичної системи.

"Або будемо дуже довго її ремонтувати, або не зможемо відновити її взагалі", – додав Григорій Плачков.

Нагадаємо, у звіті МАГАТЕ від 24 липня йшлося про те, що на території ЗАЕС виявили протипіхотні міни. Вони розташовані у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми огорожами по периметру Запорізької АЕС.

У МОЗ дали рекомендації щодо того, як діяти у разі витоку радіації. Ці правила перебування у зоні радіаційної аварії стосуються тих, кого не будуть евакуювати.

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