Четвертый за неделю: Украина и РФ провели новый обмен военнопленными

В субботу, 14 июня, состоялся четвертый обмен пленными через неделю. В Украину вернулись военные и бойцы системы МВД.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook. "Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю. Среди вернувшихся в Украину ребят много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", – написал он.

Коордштаб обнародовал детали обмена. Обмененные – тяжелобольные, тяжелораненые и молодые до 25 лет. Большинство освобожденных – офицеры.

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На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта, воевавших на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Ранее мы рассказывали, что состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

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