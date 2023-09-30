Четыре ошибки, которых следует избегать при утеплении дома

Утепление дома - какие ошибки следует избегать и чего нельзя делать во время утепления дома

Зима быстро приближается, а утепление дома поможет провести холодный сезон в тепле и сэкономить на оплате счетов за коммунальные услуги. Но прежде чем приступать к такому виду работ, было бы разумно все спланировать и при этом не допустить определенных ошибок.

Издание Sante Plus отметило, что рассмотреть возможность теплоизоляции вашего дома или квартиры. Так вы получите равномерную и приятную температуру.

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Ошибки, которые следует избегать при утеплении дома

1. Неправильный выбор материала при утеплении. Выбор теплоизоляции имеет немаловажное значение, поскольку именно последняя предотвращает проникновение холода внутрь вашего дома. Для этого можно выделить несколько типов изоляции:

минеральные изоляторы, включая стекловату или минеральную вату,

натуральные изоляторы, такие как древесное или льняное волокно,

синтетические изоляторы, такие как полистирол или полиуретан,

так называемые изоляторы нового поколения, к которым относятся стеновой кирпич, ячеистый бетон, изоляционная опалубка, изоляционные краски или даже аэрогель.

Чтобы правильно выбрать изоляционный материал, не стесняйтесь полагаться на его тепловое сопротивление. Последний также должен быть совместим с материалами, из которых построены стены. Не стесняйтесь обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

2. Проведение утепления в неположенном месте. Кроме выбора очень эффективной изоляции, вам также необходимо подумать о ее размещении в правильном месте, чтобы максимально оптимизировать изоляцию.

В общем говоря, чердак и крыша — две части дома, терпящие наибольшую потерю тепла. Относясь к ним как к приоритету, вы сможете эффективно сократить потребление энергии, и это отразится на ваших счетах за отопление. Поэтому не стесняйтесь сначала изолировать крышу, а затем заняться стенами, перегородками, дверями, окнами и, наконец, полами.

3. Пренебрежение толщиной изоляции. Это один из самых важных критериев, который следует учитывать, особенно если вы планируете утеплять стены изнутри. Действительно, толщина будет иметь прямое влияние на качество получаемой теплоизоляции.

Выбрав толстые материалы, изоляция вашего дома будет более эффективной. Вообще идеальная толщина материала составляет от 12 до 18 см. Последний учитывает термическое сопротивление изоляции. Чем он выше, тем выше термостойкость.

4. Не проветривайте дом при утеплении. Чтобы экономить энергию и одновременно наслаждаться оптимальным тепловым комфортом необходимо эффективно проветривать дом. Фактически, это помогает удалить накопившуюся в вашем доме влагу, предотвращая появление плесени, грибков и бактерий.

Это также будет возможность обновить воздух внутри вашего дома, обеспечить его качество и сохранить свое здоровье и дом. Выбрав теплоизоляцию и подходящую вентиляцию вашего дома, вы сможете контролировать потери энергии, регулируя температуру воздуха.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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