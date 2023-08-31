Четыре признака натурального меда: это должен знать каждый

Как отличить натуральный мед от искусственного – как проверить натуральный мед или нет

Мед – очень полезный продукт, содержащий много разных витаминов групп B, K, E, C, провитамин A, а также насыщенный минеральными солями и биогенными аминами.

Как пишет Psxelinform, в натуральном меде есть магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо. Однако порой продавцы прибегают к уловкам, чтобы увеличить объемы, добавляя крахмал и сахар.

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Четыре признака некачественного меда, на которые нужно обратить внимание во время покупки

1. Консистенция. Натуральный мед будет равномерно тянуться за ложкой будто "нитью" и так же будет равномерно укладываться слоями.

Искусственный мед характеризуется тем, что он может капать с ложки, хоть и жидкий.

Если натуральный мед засахарился, то он не будет прилипать к ложке, будет мягким, маслянистым и пластичным. Если же имеете подделку, то в меде будет комок, состоится группа кристаллизации и прилипания к ложке.

2. Запах и вкус. Натуральный мед будет ароматным и душистым, будет растворяться во рту и вызвать легкое жжение в горле.

Подделка будет иметь запах жженого сахара, конфетный вкус и вызвать жжение в горле.

3. Примеси. Натуральный мед может содержать пыльцу, прополис, воск, пергу. В подделки всего этого не добавляют.

4. Вес. Литр качественного меда всегда весит 1,4 кг. Если меньше, то следует задуматься о натуральности такого меда.

Напомним, что эксперты в области питания рекомендуют включить в ежедневный рацион кудрявую капусту, насыщенную антиоксидантами, а также витаминами А, С и К.

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