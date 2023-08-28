Четыре совета, как удалить шерсть домашних животных из стиральной машинки

Как убрать шерсть животных из стиральной машины - Как избавиться от кошачьей шерсти

Стиральная машина необходима для ухода за нашим бельем и другими вещами. Если у вас есть домашние животные, вы можете столкнуться с некоторыми неудобствами.

Одна из них – шерсть домашних любимцев прилипает к одежде, когда вынимаете ее из машины. Издание Sante Plus поделилось способами, как этого избежать.

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1. Губка для посуды. Чтобы удалить шерсть животных, застрявшую в барабане стиральной машины, можно использовать губку для мытья посуды. Для этого перед включением машины поместите в барабан новую губку. Губка легко соберет всю шерсть вашего питомца, и вы избавитесь от этого неудобства.

2. Белый уксус. Белый уксус – универсальный натуральный продукт для домашнего ухода. Чтобы удалить шерсть домашних животных из стиральной машины, во время стирки можно налить 120 мл белого уксуса в кондиционер для белья. Уксусная кислота помогает ослабить застрявшую в тканях шерсть домашних животных. Ваша одежда выйдет из машины чистой.

3. Шарики для сушки. Целью шариков для сушки является эффективная сушка белья в сушильной машине. Но они также полезны для удаления шерсти домашних животных. Просто поместите их в барабан машины перед запуском цикла сушки.

4. Очистите стиральную машину. Чтобы избавиться от проблем с шерстью животных в стиральной машине, необходимо правильно ухаживать за ней и хорошо ее чистить.

Если у вас есть домашние животные, регулярно очищайте стиральную машину, выработав привычку часто протирать барабан стиральной машины. Также изменяйте фильтр стиральной машины. Кроме того, вы также можете запустить обычный цикл пустой стирки, чтобы тщательно очистить машину.

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