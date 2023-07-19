Четыре способа, чтобы очистить силиконовые формы, не повредив их

Силиконовая форма есть практически на каждой кухне. Именно благодаря этому приспособлению для выпечки аппетитной формы приобретают самые вкусные торты, капкейки и кексы.

Однако использование силиконовых принадлежностей требует особого ухода. Вы всегда можете воспользоваться простым гениальным трюком, чтобы очистить его. Об этом сообщает Sante Plus.

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Обновление силиконовых форм может стать настоящим адом после каждой выпечки. Самый распространенный способ – поместить его в посудомоечную машину. Однако, если у вас нет этого устройства, все же можно добиться этого без особого труда, протестировав этот малоизвестный, но эффективный метод.

Положите силиконовую форму в стиральную машину. Чтобы избавиться от остатков на силиконовых формах, поместите их в стиральную машину с загрузкой полотенец, а затем запустите цикл стирки. Однако должны соблюдаться определенные условия. Режим отжима стиральной машины должен быть установлен на минимальную скорость и температура должна быть высокой, чтобы легко удалять остатки жира. Однако чтобы выдерживать высокую температуру машины, силиконовая форма должна быть хорошего качества.

Силиконовые формы следует мыть после каждого использования. Несмотря на мягкость, их тяжело чистить. Однако доступные на кухне средства можно использовать для хорошей уборки вручную.

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Используйте пищевую соду для мытья силиконовой формы. Пищевая сода идеально подходит для очистки и удаления нечистот из некоторых силиконовых предметов и материалов. Он будет очень эффективен против пищевых плесен. В тазик с горячей водой насыпьте стакан пищевой соды. Дайте вашей плесени пропитаться как минимум часа, как хорошо промыть ее горячей водой. Чтобы удалить все жирные пятна, можно использовать жидкость для мытья посуды и мягкую губку.

Со всем тем рекомендуется очищать силиконовые формы вскоре после использования.

Удалите пятна на силиконовой форме белым уксусом. Идеально подходит для удаления ожогов следов на силиконовой форме, белый уксус. Отличный очиститель просто залейте в форму уксус и горячую воду. Оставьте на час, затем очистите губкой с жидкостью для мытья посуды и смойте горячей водой.

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Промойте силиконовые формы солью и кипятком. Соль – очень полезный ингредиент для удаления жира из кухонной утвари. Чтобы правильно очистить и обезжирить силиконовую форму, прокипятить ее в кастрюле с подсоленной водой. Вы заметите, что задерживаемый жир на внутренних стенках постепенно растворяется.

Также не рекомендуется использовать абразивные губки для чистки силиконовой формы. Это может оставить микродрапины и повредить материал.

Напомним, что переработка пластика помогает уменьшить использование природных ресурсов, уменьшить загрязнение окружающей среды и уменьшить количество попадающих на полигоны отходов. Как это правильно делать читайте в материале UAportal.

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