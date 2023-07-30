Четыре способа, чтобы удалить сорняк и мох на брусчатке

Как очистить мох и сорную растительность - как помыть брусчатку в домашних условиях

Сорняки, как правило, растут по всему саду, по краям террас или между плитами и брусчаткой. Несмотря на многочисленные попытки избавиться от них, они всегда находят способ снова вынырнуть на поверхность.

Если вы хотите избавиться от мха и сорняков, есть натуральное и эффективное средство, которое нужно проверить без промедления. Об этом сообщает Sante Plus.

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Очень часто инвазивные растения увлекают плитку и брусчатку, портя эстетику экстерьера. Для их устранения лучше обратиться к хорошо зарекомендовавшим себя натуральным средствам.

Как естественно избавиться от сорняков и мха на брусчатке?

Уксус – проверенный экономичный и экологически чистый продукт, который, несомненно, найдете в своем кухонном шкафу. В частности, это эффективное средство в борьбе с сорняками.

В целом уксуса можно обнаружить множество применений в домашних условиях. Кроме того, благодаря содержанию уксусной кислоты он эффективно уничтожает сорняки и мох, которые развиваются на тротуарной плитке.

Для этого просто смешайте одну часть белого уксуса с двумя частями воды, перелейте в пульверизатор. Затем полейте подлежащие прополке участки и оставьте действовать, пока растительность не начнет желтеть и увядать. Когда листья мертвы, все, что вам нужно сделать, это вытащить их из земли.

Не стесняйтесь регулярно повторять операцию, чтобы предотвратить возможное повторное появление мха и сорняков. Поскольку уксус также является отличным чистящим средством, он также поможет удалить пятна бензина, моторной смазки и жира с подъездных путей.

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Кроме уксуса, решить проблему навсегда помогут другие методы.

1. Пищевая сода. Этот продукт можно использовать для тротуаров и дорожек. Для начала увлажните пораженный участок водой, затем посыпьте проблемные места пищевой содой. Это будет постепенно высушивать растение и ослаблять корни. Затем вы можете легко удалить сорняк или позволить ему разложиться естественным путем. Эту операцию следует повторять каждые 4-6 недель.

2. Кипяток. Другой эффективный способ избавиться от сорняков – используйте кипящую воду, которая легко достигает корней и заставляет эти нежелательные растения немедленно увядать. Для этого просто доведите кастрюлю с водой до кипения и вылейте ее прямо на ненужные стебли и мох.

Так же можно использовать воду для варки картофеля. Крахмал, содержащийся в этом растворе, будет действовать как настоящий природный убийца сорняков.

3. Соль. Чтобы проститься с сорняками, на этот раз выберите солевой раствор. Для этого просто разведите одну часть соли в трех частях воды, прежде чем нацеливаться на участки, которые вы хотите прополоть. Таким образом, соль высушит растения до самых корней и эффективно уничтожит молодые побеги.

Имейте в виду, что соленая вода, уксус или пищевая сода могут убить другие растения. Поэтому уместно применять эти методы только на дорожках и открытых террасах, а не на почве растений.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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