Четыре способа избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

Пищевые запахи, как правило, стойкие, хотя некоторые переносятся легче, чем другие. Чтобы приготовить морепродукты или рыбу, нужно знать о маленьких уловках, способных преодолеть это неудобство.

Откройте себе действительно действенные методы, которые можно использовать после приготовления пищи, чтобы убрать запах жареного. Этими советами поделилось издание Sante Plus.

Читайте также: Нужны только перекись и лимон: как удалить плесень со стен и потолка

Если вы уже приготовили рыбу, есть несколько естественных способов избавиться от запаха в кухне и во всем доме:

1. Белый уксус. Чтобы этот ингредиент был эффективным и поглотил неприятные запахи жарки, нагрейте или прокипятите уксус в кастрюле, не накрывая его в течение 6 минут. Пара избавит вашу кухню от неприятного запаха жареной рыбы.

2. Лимон и гвоздика. В сочетании эти два ингредиента работают как дезодорант, избавляя от стойких запахов, в частности запаха жарки. Налейте в кастрюлю немного воды, добавьте выжатый сок лимона и 3 гвоздики, затем все вскипятите, не накрывая кастрюлю.

3. Пищевая сода. Очень полезен для лишения запаха сырой рыбы, этот белый порошок помогает дезодорировать кухонную раковину. Просто используйте его в виде пасты, смешав чашку соды с небольшим количеством воды. Затем нанесите эту смесь на раковину, растирая губкой для устранения неприятных запахов.

4. Воздухоочиститель. Более дорогое, но эффективное решение для очень быстрого устранения запаха жарки на кухне и во всем доме. Действительно, некоторые модели воздухоочистителей оснащены специальным фильтром и фильтром с активированным углем, который очищает окружающий воздух. Активированные угли – натуральный продукт, известный своими свойствами против запаха. Просто разместите этот прибор на кухне, чтобы избавиться от запахов, оставшихся после приготовления пищи.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!