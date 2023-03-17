Четыре знака зодиака воплотят мечты в жизнь до конца марта

Переход Сатурна к Рыбам породил загадки и не перестанет исполнять самые смелые мечты многих людей, во главе с которыми стоят четыре знака зодиака. Планета исполнит все их желания и увидит, что жизнь преуспевает после длительного периода терпения.

Планета преобразований и метаморфоз благословляет судьбу четырех знаков зодиака. Астрологи рассказали, кому повезет до конца марта.

Телец

Пора коснуться неба и бросить вызов звездам. Тельцы обладают достаточной решительностью и сосредоточенностью, чтобы стучать в забытую дверь, пробовать новые планы и начинать снова с новыми решениями. Вы очень хорошо умеете быть практичными и прагматичными, повышая свои стандарты.

Вам всегда удается получить то, что вы хотите, не жертвуя собой и не идя на уступки. В этом месяце стабильность и здравомыслие призваны способствовать развитию бизнеса в максимально спокойной атмосфере.

Рак

Пора засучить рукава и раскрыть все взвешенные мечты, поскольку они имеют законное право на осуществление. Когда Сатурн является автором истории, все приключения симбиотичны и скоординированы в соответствии с магическим и небесным порядком.

Чтобы сотрудничать с этой энергией, звезды просят отбросить чувствительность и подготовиться к хорошим сделкам, которые окупятся большими затратами. Все остальное можно добиться, если стратегия окупается, а банковский счет хорошо заполняется.

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Лев

Ваша врожденная харизма и способность управлять и объединять людей вокруг – это преимущества, которые помогают добиваться и изымать лучше всего. Ваши сотрудники видят, что их личные интересы достигаются, работая на ваши интересы.

Результатом этой синергии, безусловно, хороший нетворкинг, новые потенциальные клиенты и гениальные идеи. По всем этим и многим другим причинам Вселенная просит в марте не заглушать голос и продолжать поиски счастья любой ценой.

Весы

Со стороны сердца вы будете мирно удовлетворены чувством независимости и эмоциональной свободы. Это чувство освобождения даст крылья, чтобы сосредоточиться на вещах, которые вы считаете важными.

Иногда вы будете чувствовать одиночество, за исключением того, что будете рады оценить это и открыть дверь к покою. Ваш тон ощутят коллеги и окружающие, не забывайте демонстрировать им любовь и сопереживание, они вам хорошо заплатят.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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