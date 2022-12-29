Четыре знака зодиака ждет 'черная полоса' до 19 января: ретроградный Меркурий принесет им беды

Ретроградный Меркурий с 30 декабря 2022 года по 19 января 2023 года принесет череду испытаний четырем уроженцам зодиакального круга. В их жизни может начаться черная полоса, когда не будет везти ни в чем.

По словам астрологов, в зоне риска Овны, Близнецы, Девы и Скорпионы. Им лучше отказаться от дальних поездок и крупных сделок в этот период.

Овен

Уроженцы этого знака все время в движении, они привыкли добиваться больших высот и хорошо зарабатывать. Однако ретроградный Меркурий заставит их замедлиться и пересмотреть свои планы. У Овнов на работе не будет получаться ничего, а спешка в делах приведет к финансовым потерям.

Близнецы

Близнецы любят открывать новое, учиться, строить планы, развивать новые идеи. Однако в этот период им понадобится терпение, ведь все буквально будут проверять их на прочность. Уроженцам знака грозят скандалы на работе, которые могут привести даже к увольнению, и конфликты со второй половинкой.

Дева

Девы будут чувствовать себя бессильными, поскольку неожиданные события выбьют их из колеи. В жизни уроженцев знака произойдут перемены, которые разрушат все планы и станут непреодолимым препятствиям к мечте. Девам придется смириться с неизбежным, но тут напомнят о себе финансовые проблемы.

Скорпион

Скорпионы будут раздражительными, могут срываться на второй половинке, и причин окажется предостаточно. Однако это придет пару к печальному финалу – уроженцам знака грозит болезненное расставание с избранником или избранницей. Также могут напомнить о себе проблемы со здоровьем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.