Чотири знаки зодіаку чекає 'чорна смуга' до 19 січня: ретроградний Меркурій принесе їм біди

Ретроградний Меркурій з 30 грудня 2022 року по 19 січня 2023 року принесе низку випробувань чотирьом уродженцям зодіакального кола. У їхньому житті може початися чорна смуга, коли не щастити ні в чому.

За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Близнюки, Діви та Скорпіони. Їм краще відмовитися від далеких поїздок та великих угод у цей період.

Овен

Уродженці цього знаку постійно в русі, вони звикли домагатися великих висот і добре заробляти. Однак ретроградний Меркурій змусить їх сповільнитись та переглянути свої плани. У Овнів на роботі нічого виходити не буде, а поспіх у справах призведе до фінансових втрат.

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Близнюки

Близнюки люблять відкривати нове, вчитися, будувати плани, розвивати нові ідеї. Однак у цей період їм знадобиться терпіння, адже всі буквально перевірятимуть їх на міцність. Уродженцям знаку загрожують скандали на роботі, які можуть призвести навіть до звільнення, та конфлікти з другою половинкою.

Діва

Діви почуватимуться безсилими, оскільки несподівані події виб'ють їх із колії. У житті уродженців знака відбудуться зміни, які зруйнують усі плани та стануть непереборними перешкодами до мрії. Дівам доведеться змиритися з неминучим, але тут нагадають про себе фінансові проблеми.

Скорпіон

Скорпіони будуть дратівливими, можуть зриватися на другій половинці, і причин виявиться більш ніж достатньо. Однак це прийде пару до сумного фіналу – уродженцям знаку загрожує болюче розставання із обранцем чи обраницею. Також можуть нагадати себе проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.