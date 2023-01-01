Четыре знака зодиака ждут большие проблемы в год Черного Кролика: их будут преследовать неудачи

Какие бы радостные планы не строили на Новый год 2023 четыре уроженца зодиакального круга реальность окажется совсем другой. Им придется бороться с трудностями и решать множество проблем, которые будут буквально преследовать их.

По словам астрологов, 2023 год станет временем неудач для Раков, Стрельцов, Водолеев и Рыб. Им нужно набраться терпения и не совершать никаких кардинальных шагов.

Рак

Уроженцев этого знака ждут тяжелые времена – проблемы будут и на работе, и в личной жизни. Судьба поставит Раков перед непростым выбором, от которого зависит будущее. От дальних поездок тоже стоит отказаться, их итог не порадует, да и риск ДТП повышен. На работе будут досаждать конкуренты.

Стрелец

Стрельцы могут стать жертвами обмана при оформлении сделки – они буквально останутся без копейки за душой. Это повлечет за собой не только депрессию, но и ссоры со второй половинкой. Уроженцы знака будут настолько подавлены произошедшим, что не смогут полноценно работать.

Водолей

Водолеев ждут конфликты и ссоры со второй половинкой, которые могут даже привести к расставанию. Уроженцам знака нужно набраться терпения, если они хотят сохранить отношения, и научиться искать компромиссы. Также дадут о себе знать проблемы со здоровьем, возможно обострение хронических болезней.

Рыбы

Рыбы станут главными неудачниками 2023 года – проблемы обрушатся на всех фронтах. Уроженцы знака могут попасть под сокращение и потерять работу, а ссоры со второй половинкой перейдут ту черту, после которой их продолжать будет невозможно. Рыбы замкнутся в себе и погрузятся в депрессию, вытащить из которой их будет непросто.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.