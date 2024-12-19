Что будет с ценами на бензин в ближайшее время: эксперты удивили прогнозом

В Украине цены на бензин А-95 остаются стабильными, удерживаясь на уровне предыдущих дней. По состоянию на 17 декабря средняя стоимость АЗС составляет 55,5 грн/л, что не изменилось с 9 декабря.

После незначительного роста на 3 копейки раньше месяца, цены держатся на одном уровне. Эксперты прогнозируют, что скоро значительного роста стоимости горючего ожидать не стоит, пишет OBOZ.UA.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", бензин в крупных сетях АЗС стоит в пределах 50,9-57,99 грн/л. Дешевые предложения фиксируются на заправках SUN OIL (50,9 грн/л), Авантаж 7 (51,95 грн/л) и Фактор (52 грн/л). В то же время, самые высокие цены наблюдаются на АЗС SOCAR, ОККО, WOG (57,99 грн/л) и Shell (57,82 грн/л).

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Ожидается, что ситуация с ценами будет оставаться стабильной, даже несмотря на повышение акциза на бензин с 242,6 до 271,7 евро/тонна с 1 января 2024 года. Топливные трейдеры пока не спешат формировать запасы перед праздниками, как это обычно происходит в канун новогодних каникул.

Что будет с ценами на бензин в ближайшее время: эксперты удивили прогнозом. Источник: freepik.com Что будет с ценами на бензин в ближайшее время: эксперты удивили прогнозом. Источник: freepik.com

По словам эксперта Сергея Куюн, пока трейдеры действуют в рамках обычной подготовки к зимним праздникам и не демонстрируют активного накопления ресурсов, как это было перед повышением акциза в сентябре.

Дмитрий Леушкин, основатель группы компаний "Прайм", считает, что в ближайшие дни некоторые трейдеры могут даже прибегнуть к демпингу, продавая горючее по сниженным ценам. Это, вероятно, произойдет в случае, если им не хватит средств для растаможки новых партий горючего.

В то же время, аналитики ожидают, что цены на бензин и дизель на этой неделе будут оставаться в основном неизменными. Некоторые сети могут проводить праздничные акции, чтобы стимулировать спрос среди потребителей.

Таким образом, текущая стабильность на рынке горючего является положительным сигналом для водителей, которые могут планировать свои расходы по заправке без существенных изменений в ближайшей перспективе.

Напомним, ранее авто-эксперты назвали марки внедорожников с самыми надежными двигателями.

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