Что делать, чтобы "дворники" не оставляли следы: работающий совет автовладельцам

Многие автомобилисты пытаются сохранить свои щетки на "дворниках" в идеальном состоянии. Но постепенно они оставляют разводы на стекле автомобиля, доставляя хлопот ее владельцу.

Каким способом пользуются хитрые автолюбители, чтобы не менять стеклоочистители? Мы расскажем об одном бюджетном способе, которым пользуются опытные владельцы.

"Дворники2 или щётки стеклоочистителя для автомобиля бывают 3 видов: каркасные, бескаркасные и гибридные. Но за любыми деталями авто необходим уход.

Опытные водители рекомендуют использовать для ухода за ними силиконовую смазку. Этот материал не только продлевает службу резиновых и пластиковых изделий, но и предотвращает скрипы.

Если правильно ухаживать за своими "дворниками", то они послужат не один сезон.

Как смазать "дворники" силиконом

Подготовьте небольшую ткань (ветошь) или губку. Капните на нее немного силикона, и тщательно протрите рабочую поверхность щеток.

Посмотрите сколько грязи останется на губке. Ее скопление делает щетки неэластичными, а следовательно малоэффективными.

Кроме того, под солнечными лучами резина постепенно рассыхается. Свое негативное влияние также оказывают морозы.

После обработки силиконовой смазки эластичность этих "ресничек" восстанавливается. Они плотнее прилегают к стеклу и лучше чистят его от воды и грязи.

Отметим, что если у ваших "дворников" запущенный случай, то эти советы не помогут.

Еще один плюс использования составов на основе силикона — это избавление от примерзания щеток при перепадах температуры. Силиконовая смазка отталкивает воду, препятствуя замерзанию и защищает резину "дворника" от разрушения.

Всегда следите за своими стеклоочистителями, очищайте механизм и чистящую поверхность.

Помните, для сохранения длительной эксплуатации не включайте щетки на сухую, не счищайте при помощи их налипший снег.

Ни в коем случае не применяйте силу, если щетки примерзли к стеклу.

Кроме того, не рекомендуется оставлять "дворники" поднятыми. Таким способ вы растянете пружину и, в последствии, стеклоочиститель будет неплотно прилегать.

Читайте также, что делать, если дворники скрипят. Такой не существенный по началу нюанс нужно решить как можно быстрее.

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