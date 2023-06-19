Что делать, чтобы пыль не оседала на листьях комнатных растений: самодельное средство

Комнатные растения выполняют важную функцию очистки воздуха в помещении, и это является причиной признательности. Однако полив растений не является достаточной мерой. Важно также регулярно удалять пыль с их листьев. Предлагаем узнать простой и эффективный способ очистки листьев комнатных растений от пыли и грязи, даже после проведения ремонтных работ в квартире. Для этого вам понадобится простой раствор, состоящий из легкодоступных ингредиентов.

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Вам понадобится:

1/3 чайной ложки сахара;

3-5 капель лимонного сока;

100мл теплой воды.

Приготовление этого раствора не требует никаких сложных действий. Просто смешайте все ингредиенты в стакане с водой и подождите, пока сахар полностью растворится. Важно не переборщить с сахаром, поскольку лишнее количество может сделать листья липкими и навредить растениям.

Погрузите ватный диск в подготовленный раствор и приступайте к уборке. Потрите листья растений этим средством не чаще одного раза в неделю.

Этот раствор выступает как полироль, благодаря чему листья растений станут не только чистыми, но и блестящими. Кроме того, этот состав действует как удобрение для растений.

Протирайте листья с обеих сторон. После обработки растения не оставляйте на прямом солнечном свете, пока листья полностью не высохнут.

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