Что делать, чтобы цветы стояли дольше: полезные советы

Как ухаживать за букетом цветов, чтобы он дольше не увял

Уход за свежесрезанными цветами требует особого внимания, но знание определенных уловок может помочь продлить жизнь букета.

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Вот несколько советов, как сохранить свежесть цветов:

Используйте отстоянную или кипяченую воду комнатной температуры для заливки цветов; Используйте специальные средства для подкормки цветов. Эти средства насыщают растения питательными веществами и гормонами роста, что способствует продлению их жизни в весе. Добавляйте подкормку к воде вблизи основания стебля; Для смягчения жесткой воды можно добавить столовую ложку лимонной кислоты или уксуса; Чтобы предотвратить загнивание стеблей, можно добавить пол таблетки аспирина, чайную ложку соли или немного спирта в воду. Добавление сахара в воду также может продлить жизнь цветов; Если вам нужно сохранить срезанные розы, хризантемы или лилии, можно использовать ацетилсалициловую кислоту, что увеличивает их срок жизни в среднем на 4 дня; Избегайте прямых солнечных лучей и сквозняков, так как срезанные цветы их не переносят. Также удерживайте цветы подальше от фруктов, выделяющих этилен, поскольку это может значительно сократить срок жизни цветов.

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