Что делать, чтобы цветы в вазе стояли 'живыми' как можно дольше: советы флористов

Теплое время года приносит в дома украинцев свежие букеты цветов. Впрочем, срезанные растения могут довольно быстро увядать, если не обеспечить правильные условия хранения.

По словам флориста Марьям Гани, знание того, как ухаживать за такими цветами, может помочь "максимизировать их преимущества и продолжительность жизни". Она поделилась несколькими действенными советами, пишет Express.co.uk.

По словам флориста, прежде всего следует следить за водой. Марьям советует чистить и наполнять вазу каждые два-три дня, а также следить за уровнем воды.

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Однако она не советует использовать теплую воду, поскольку так букет скорее увядает. Также, чтобы цветы простояли подольше, флорист предлагает правильно их обрезать.

"Я бы посоветовала срезать стебли под углом. Также важно убедиться, что стебли обрезаны на высоту вазы, чтобы они не сломались. Если вы заметили некоторое изменение цвета в нижней части стебля, целесообразно обрезать эту точку", – рассказала она.

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