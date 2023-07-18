Что делать, чтобы яйца не трескались во время варки, и как приготовить разбитое яйцо

Скорлупа яиц, по своей природе, довольно хрупкая, и часто после покупки на рынке или в магазине она может быть треснувшей. В таких случаях варить яйцо становится не так просто, поскольку его содержимое может вытекать при термической обработке.

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Но есть способ, как сварить яйцо с треснувшей скорлупой во избежание неудобств. Вам понадобится пищевой пакет, который механически обеспечит надежное содержание содержимого в пакете во время варки.

Вот несколько шагов для правильного приготовления яйца.

Начните с того, что тщательно зафиксируйте треснувшую скорлупу яйца в пищевом пакете, сделав надежный узел; Налейте холодную воду в кастрюлю и уложите яйцо в пакете внутрь; Поставьте кастрюлю на плиту с умеренным огнем. Нагрев воды должен происходить постепенно, поэтому не следует использовать большой огонь. Пусть жидкость нагревается плавно; Как только вода достигнет умеренного кипения, готовьте яйцо в течение 10 минут. Это время обеспечит ему достаточную термическую обработку; После 10 минут снимите кастрюлю с плиты и переведите яйцо в емкость с холодной водой. Процесс чистки скорлупы будет проходить без особых проблем.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

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