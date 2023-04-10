Что делать, если батарейка не подходит по размеру: полезный лайфхак

Украинцы, сталкиваясь с последствиями российской агрессии и ракетными атаками на критическую инфраструктуру, часто остаются без электричества, воды, отопления и связи. В таких условиях батареи становятся важным источником питания для светильников, фонариков, радио, компьютерных мышок, тонометров и другой техники.

Однако не всегда легко найти батарейки нужного размера. Но, к счастью, есть простой лайфхак, который может помочь решать эту проблему.

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Идея состоит в том, чтобы вставить батарейку меньшего размера с помощью фольги при условии, что они имеют одинаковое выходное напряжение. К примеру, большинство пальчиковых батареек имеют напряжение 1,5 вольта (эту информацию можно найти на батарее или упаковке).

Для этого нужно взять кусок алюминиевой фольги, плотно свернуть ее и вставить между батареей и контактом прибора. Это можно делать с любой стороны, но при этом следует сохранять ориентацию полюсов (+ и -) в соответствии с указаниями на приборе.

Кроме фольги, можно использовать пружинки. Их можно извлечь из старых приборов, которые уже не работают.

Раньше мы писали о том, как правильно проверить заряд батарейки.

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