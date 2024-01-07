Что делать, если не хватает нескольких лет стажа для выхода на пенсию: ответ ПФУ

Что делать, если не хватает стажа, чтобы выйти на пенсию

Страховой стаж – это период, в течение которого работник или его работодатель уплачивали страховые взносы. Он является одним из основных критериев назначения пенсии.

Если у вас не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, вы можете его приобрести. С 2023 года это можно сделать в электронном виде, без необходимости посещать государственные учреждения, сообщили в ПФУ.

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Чтобы приобрести страховой стаж, нужно:

Зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Создать электронный кабинет. Подтвердить свое лицо с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или системы GOV.ID. Заключать договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Расчет стоимости страхового стажа

Стоимость страхового стажа определяется исходя из коэффициента стоимости компенсации. Этот коэффициент зависит от количества лет, которые вы хотите приобрести.

За один год пенсии коэффициент - 2,

за два года - 1,8,

за три - 1,6 и т.д.

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии составляет:

2 860 гривен с 1 января 2023 года,

2948 гривен с 1 октября 2023 года.

Как платить взносы

ЕСВ по договору о добровольном участии можно платить как единовременно, так и распределяя ежемесячные платежи.

В случае заключения договора на один год ежемесячная сумма взноса составит 1430 гривен.

При единовременной оплате взнос необходимо уплатить в течение 10 дней после подписания договора, при этом общий стаж рассчитывается с коэффициентом вдвое большим.

После того, как договор будет заключен, необходимо вносить ежемесячный взнос в размере 2948 гривен, то есть 35376 гривен за каждый год докупленного стажа.

Если вы приобрели страховой стаж, он будет причислен к вашему общему страховому стажу и учитываться при назначении пенсии.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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