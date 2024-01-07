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Что делать, если не хватает нескольких лет стажа для выхода на пенсию: ответ ПФУ

Игорь Романько

Что делать, если не хватает стажа, чтобы выйти на пенсию

Страховой стаж – это период, в течение которого работник или его работодатель уплачивали страховые взносы. Он является одним из основных критериев назначения пенсии.

Если у вас не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, вы можете его приобрести. С 2023 года это можно сделать в электронном виде, без необходимости посещать государственные учреждения, сообщили в ПФУ.

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Чтобы приобрести страховой стаж, нужно:

  1. Зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  2. Создать электронный кабинет.
  3. Подтвердить свое лицо с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или системы GOV.ID.
  4. Заключать договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Расчет стоимости страхового стажа

Стоимость страхового стажа определяется исходя из коэффициента стоимости компенсации. Этот коэффициент зависит от количества лет, которые вы хотите приобрести.

  • За один год пенсии коэффициент - 2,
  • за два года - 1,8,
  • за три - 1,6 и т.д.

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии составляет:

  • 2 860 гривен с 1 января 2023 года,
  • 2948 гривен с 1 октября 2023 года.

Как платить взносы

ЕСВ по договору о добровольном участии можно платить как единовременно, так и распределяя ежемесячные платежи.

  • В случае заключения договора на один год ежемесячная сумма взноса составит 1430 гривен.
  • При единовременной оплате взнос необходимо уплатить в течение 10 дней после подписания договора, при этом общий стаж рассчитывается с коэффициентом вдвое большим.

После того, как договор будет заключен, необходимо вносить ежемесячный взнос в размере 2948 гривен, то есть 35376 гривен за каждый год докупленного стажа.

Если вы приобрели страховой стаж, он будет причислен к вашему общему страховому стажу и учитываться при назначении пенсии.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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