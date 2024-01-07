Что делать, если не хватает нескольких лет стажа для выхода на пенсию: ответ ПФУ
Страховой стаж – это период, в течение которого работник или его работодатель уплачивали страховые взносы. Он является одним из основных критериев назначения пенсии.
Если у вас не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, вы можете его приобрести. С 2023 года это можно сделать в электронном виде, без необходимости посещать государственные учреждения, сообщили в ПФУ.
Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году
Чтобы приобрести страховой стаж, нужно:
- Зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Создать электронный кабинет.
- Подтвердить свое лицо с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или системы GOV.ID.
- Заключать договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Расчет стоимости страхового стажа
Стоимость страхового стажа определяется исходя из коэффициента стоимости компенсации. Этот коэффициент зависит от количества лет, которые вы хотите приобрести.
- За один год пенсии коэффициент - 2,
- за два года - 1,8,
- за три - 1,6 и т.д.
Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии составляет:
- 2 860 гривен с 1 января 2023 года,
- 2948 гривен с 1 октября 2023 года.
Как платить взносы
ЕСВ по договору о добровольном участии можно платить как единовременно, так и распределяя ежемесячные платежи.
- В случае заключения договора на один год ежемесячная сумма взноса составит 1430 гривен.
- При единовременной оплате взнос необходимо уплатить в течение 10 дней после подписания договора, при этом общий стаж рассчитывается с коэффициентом вдвое большим.
После того, как договор будет заключен, необходимо вносить ежемесячный взнос в размере 2948 гривен, то есть 35376 гривен за каждый год докупленного стажа.
Если вы приобрели страховой стаж, он будет причислен к вашему общему страховому стажу и учитываться при назначении пенсии.
Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!