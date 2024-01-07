Що робити, якщо не вистачає декілька років стажу для виходу на пенсію: відповідь ПФУ

Страховий стаж – це період, протягом якого працівник, або його роботодавець сплачували страхові внески. Він є одним з основних критеріїв призначення пенсії.

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Якщо у вас не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, ви можете його придбати. З 2023 року це можна зробити в електронному вигляді, без необхідності відвідувати державні установи, повыдомили у ПФУ.

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Щоб придбати страховий стаж, потрібно:

Зареєструватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Створити електронний кабінет. Підтвердити свою особу за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID. Укладати договір про добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

Розрахунок вартості страхового стажу

Вартість страхового стажу визначається на основі коефіцієнта вартості компенсації. Цей коефіцієнт залежить від кількості років, які ви хочете придбати.

За один рік пенсії коефіцієнт — 2,

за два роки — 1,8,

за три — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь становить:

2 860 гривень з 1 січня 2023 року,

2 948 гривень з 1 жовтня 2023 року.

Як сплачувати внески

ЄСВ за договором про добровільну участь можна сплачувати як одноразово, так і розподіляючи платежі щомісяця.

У випадку укладення договору на один рік, щомісячна сума внеску складе 1 430 гривень.

При одноразовій оплаті внесок необхідно сплатити протягом 10 днів після підписання договору, при цьому загальний стаж розраховується з коефіцієнтом удвічі більшим.

Після того, як договір буде укладено, необхідно вносити щомісячний внесок у розмірі 2948 гривень, тобто 35 376 гривень за кожен рік докупленого стажу.

Якщо ви придбали страховий стаж, він буде зарахований до вашого загального страхового стажу та враховуватися при призначенні пенсії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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