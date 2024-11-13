Что делать, если не удается оформить отсрочку в Резерв+: объяснение Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко дала разъяснение по поводу распространенных проблем при оформлении электронной отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+.

По ее словам, основная причина возникновения ошибок – наличие действующей отсрочки. Система блокирует повторное оформление во избежание дублирования данных в реестрах. Пользователи смогут подать новую заявку по истечении срока действия предварительной отсрочки, который составляет три месяца. Для большинства граждан возможность оформления следующей отсрочки откроется с 10 ноября. Об этом пишет РБК-Украина.

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Для корректной работы сервиса Черногоренко рекомендует:

Обновить приложение к версии 1.4.3

При обнаружении ошибок в персональных данных (фамилия, идентификационный код) обратиться к технической поддержке Резерв+

Дождаться окончания срока предварительной отсрочки перед оформлением новой

Техническая поддержка поможет исправить неточности в реестрах и обеспечить корректное отображение информации в системе.

Напомним, мы уже писали, имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов.

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