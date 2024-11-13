Що робити якщо не вдається оформити відстрочку у Резерв+: пояснення Міноборони
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко надала роз'яснення щодо поширених проблем при оформленні електронної відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+.
За її словами, основна причина виникнення помилок – наявність діючої відстрочки. Система блокує повторне оформлення для уникнення дублювання даних у реєстрах. Користувачі зможуть подати нову заявку після завершення терміну дії попередньої відстрочки, який становить три місяці. Для більшості громадян можливість оформлення наступної відстрочки відкриється з 10 листопада. Про це пише РБК-Україна.
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Для коректної роботи сервісу Черногоренко рекомендує:
- Оновити додаток до версії 1.4.3
- При виявленні помилок у персональних даних (прізвище, ідентифікаційний код тощо) звернутися до технічної підтримки Резерв+
- Дочекатися закінчення терміну попередньої відстрочки перед оформленням нової
Технічна підтримка допоможе виправити неточності в реєстрах та забезпечити коректне відображення інформації в системі.
Нагадаємо, ми вже писали, чи мають право на відстрочку від призову студенти іноземних ВНЗ.
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