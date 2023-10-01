Что делать, если сбился пух в куртке: действенные советы

Пуховики и куртки – незаменимый атрибут зимнего гардероба. Однако, чтобы ваша одежда и дальше согревала и выглядела как новая, важно правильно ухаживать за ней после стирки. В противном случае, наполнитель внутри изделия может сбиться в комки, и вам придется распрямлять его самостоятельно.

Однако есть лайфхаки, которые помогут сделать это быстро и безопасно для вашей одежды. О них расскажет UAportal.

Как правильно стирать пуховики и куртки:

Выбор режима стирки:

Во время стирки машины выберите щадящий режим с температурой не выше 40°C и количеством оборотов барабана в пределах 500-600.

Использование теннисных мячиков:

Если после стирки вы заметили, что пуховик стал свернутым, используйте теннисные мячики. Уложите мокрую куртку в машинку вместе с 4-5 теннисными мячиками и поставьте ее на режим отжима. Этот метод поможет разрыхлить наполнитель.

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Использование палки:

Если нет теннисных мячиков, разложите пуховик на ровной поверхности и побейте его гладкой палкой. Главное – это сделать это осторожно, чтобы не повредить ткань.

Использование пылесоса:

Разложите пуховик на столе, снимите насадку с пылесоса и с помощью шланга "пройдитесь" по поверхности куртки. Используйте среднюю мощность пылесоса.

С помощью рук:

Если другие методы не помогли, разрыхните пуховик руками. Тщательно прощупайте каждый сантиметр пуховика, найдите комки и пальцами разбейте их.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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