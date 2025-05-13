Что делать, если в Резерв+ не отражается инвалидность: объяснение ТЦК и СП

Даже если у человека официально установлена инвалидность, приложение "Резерв+" может этого не отражать, а значит, не показывать его право на законную отсрочку от мобилизации. Однако такая ситуация имеет решение, и ее можно исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Если инвалидность была установлена до 1 января 2025, данные можно внести в систему одним из двух способов.

Первый, онлайн: через Электронный кабинет лица с инвалидностью нужно подать заявление на первичную регистрацию в базе Минсоцполитики и добавить сканкопию справки. После обработки информация автоматически появится во всех государственных реестрах. Второй способ – обратиться лично в местный орган социальной защиты населения со справкой об инвалидности и паспорте. Данные будут внесены вручную.

В случае, если инвалидность установлена после 1 января 2025, нужно проверить на портале soc.gov.ua, есть ли результаты оценки экспертной команды, заменившей МСЭК. Если информация отсутствует или с ошибками — следует обратиться в медицинское учреждение, где проводилась оценка. После устранения неточностей данные автоматически появятся в резерве +.

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Напомним, с 2024 года в Украине заработали цифровые платформы учета военнообязанных, в частности, мобильное приложение "Резерв+", которое автоматически подтягивает информацию из госреестров, в том числе и о праве на отсрочку от мобилизации.

Начиная с 20 ноября 2024 года у Резерв+ появилась возможность оформлять онлайн-отсрочки для отдельных категорий. Это, в частности, лица с инвалидностью, получающие пенсию; студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся в определенной форме; а также многодетные родители трех и более детей младше 18 лет, рожденных в совместном браке.

Кроме того, правительство недавно обновило правила продолжения отсрочок и направления на военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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