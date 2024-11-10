Что делать, если военнообязанного исключили из учета, но данные в электронном реестре не обновились: объяснение юриста

В Украине военнообязанные граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет состоят на военном учете. Их данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если лицо достигает предельного возраста пребывания в запасе или признается непригодным к службе по состоянию здоровья, он исключается из учета. Однако иногда данные в реестре не обновляются, невзирая на исключения из военного учета.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, что эта проблема достаточно распространена в ее практике. Она связана с недоработкой территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Для разрешения этой ситуации Тарасенко рекомендует гражданам обращаться с адвокатским запросом в соответствующий ТЦК, чтобы получить официальное подтверждение статуса учета. Если адвокатский запрос не дает результатов, может потребоваться подача официальной жалобы.

Адвокат привела пример успешного решения этой проблемы, когда не только была внесена информация в реестр, но и проведена профилактическая беседа с должностными лицами ТЦК.

Таким образом, важно своевременно урегулировать несоответствие данных между бумажными документами и Единым государственным реестром во избежание более серьезных проблем в будущем.

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