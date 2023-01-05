Что делать на Сочельник, чтобы привлечь удачу, и что нельзя делать в канун Рождества

Традиции и запреты в канун Рождества

Как провести день в канун Рождества, чтобы весь год был счастлив.

6 января верующие восточного обряда отмечают Сочельник. Это последний день Рождественского поста, в этот вечер за столом собираются все члены семьи, а для праздничного ужина готовят традиционные 12 постных блюд (по количеству апостолов) к праздничному столу.

В Сочельник нельзя садиться за стол и есть до появления первой звезды на небе. Традиционно в этот день можно было употреблять только кутью.

Что делать на Сочельник, чтобы привлечь удачу:

Обитель должен быть убранным и уютным;

Не ссориться с родными, сохранить мир и взаимопонимание, встретить праздник в покое;

Простить личным врагам и извиниться перед теми, кого оскорбили;

За столом должны собраться все члены семьи, на столе должно быть 12 блюд;

За праздничным столом должно сидеть четное количество людей. Если количество людей нечетное – на стол ставят одну лишнюю тарелку;

На Сочельник следует надеть что-то новое, или хотя бы один предмет белого цвета;

Традиционно, в доме зажигают свечи или растапливают камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу;

Если в Сочельник увидеть звезду, падающую и загадать желание, она обязательно сбудется.

Что нельзя делать в канун Рождества:

Вечером в канун Рождества нельзя работать;

Во время ужина не стоит слишком много разговаривать и выходить из-за стола или даже из дома;

Блюда нельзя запивать водой, но можно компотом;

Одиноким ребятам нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары;

В канун Рождества нельзя быть скупым;

Нельзя ссориться, ругаться и сердиться;

Нельзя садиться за стол в грязной или черной одежде.

В этот день нельзя убирать квартиру, об этом следует подумать заранее;

6 января нельзя шить, вязать, вышивать;

Рождество не следует встречать с долгами, чтобы весь год не жить взаймы.

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