Що робити на Святвечір, щоб привернути удачу, та що не можна робити напередодні Різдва
Як провести день напередодні Різдва, щоб весь рік був щасливий.
6 січня віряни східного обряду відзначають Святвечір. Це останній день Різдвяного посту, у цей вечір за столом збираються всі члени родини, а для святкової вечері готують традиційні 12 пісних страв (за кількістю апостолів) до святкового столу.
У Святвечір не можна сідати за стіл та їсти до після появи першої зірки на небі. Традиційно в цей день можна було вживати лише кутю.
Що робити на Святвечір, щоб привернути удачу:
- Оселя має бути прибраною та затишною;
- Не сваритися з рідними, зберегти мир і взаєморозуміння, зустріти свято у спокої;
- Пробачити особистим ворогам та попросити вибачення у тих кого образили;
- За столом мають зібратися всі члени родини, на столі має бути 12 страв;
- За святковим столом повинна сидіти парна кількість людей. Якщо кількість людей непарна – на стіл ставлять одну зайву тарілку;
- На Святвечір слід вдягти щось нове, або хоча б один предмет білого кольору;
- Традиційно, в домі запалюють свічки або розтоплюють камін, щоб залучити в будинок добробут і удачу;
- Якщо у Святвечір побачити зірку, що падає та загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.
Що не можна робити напередодні Різдва:
- Ввечері напередодні Різдва не можна працювати;
- Під час вечері не варто дуже багато розмовляти та виходити з-за столу чи навіть з дому;
- Страви не можна запивати водою, але можна узваром;
- Самотнім хлопцям і дівчатам не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари;
- У переддень Різдва не можна бути скупим;
- Не можна сваритись, лаятись та гніватись;
- Не можна сідати за стіл у брудному або чорному одязі.
- В цей день не можна прибирати квартиру, про це слід подумати заздалегідь;
- 6 січня не можна шити, в'язати, вишивати;
- Різдво не слід зустрічати з боргами, щоб весь рік не жити в борг.
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