Що робити на Святвечір, щоб привернути удачу, та що не можна робити напередодні Різдва

Як провести день напередодні Різдва, щоб весь рік був щасливий.

6 січня віряни східного обряду відзначають Святвечір. Це останній день Різдвяного посту, у цей вечір за столом збираються всі члени родини, а для святкової вечері готують традиційні 12 пісних страв (за кількістю апостолів) до святкового столу.

У Святвечір не можна сідати за стіл та їсти до після появи першої зірки на небі. Традиційно в цей день можна було вживати лише кутю.

Що робити на Святвечір, щоб привернути удачу:

Відео дня

Оселя має бути прибраною та затишною;

Не сваритися з рідними, зберегти мир і взаєморозуміння, зустріти свято у спокої;

Пробачити особистим ворогам та попросити вибачення у тих кого образили;

За столом мають зібратися всі члени родини, на столі має бути 12 страв;

За святковим столом повинна сидіти парна кількість людей. Якщо кількість людей непарна – на стіл ставлять одну зайву тарілку;

На Святвечір слід вдягти щось нове, або хоча б один предмет білого кольору;

Традиційно, в домі запалюють свічки або розтоплюють камін, щоб залучити в будинок добробут і удачу;

Якщо у Святвечір побачити зірку, що падає та загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Що не можна робити напередодні Різдва:

Ввечері напередодні Різдва не можна працювати;

Під час вечері не варто дуже багато розмовляти та виходити з-за столу чи навіть з дому;

Страви не можна запивати водою, але можна узваром;

Самотнім хлопцям і дівчатам не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари;

У переддень Різдва не можна бути скупим;

Не можна сваритись, лаятись та гніватись;

Не можна сідати за стіл у брудному або чорному одязі.

В цей день не можна прибирати квартиру, про це слід подумати заздалегідь;

6 січня не можна шити, в'язати, вишивати;

Різдво не слід зустрічати з боргами, щоб весь рік не жити в борг.

Колядки – одна із найвеселіших святкових традицій. Кращі колядки на Різдво 2023 для дорослих та дітей ви знайдете у нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!