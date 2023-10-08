Что делать со вчерашними макаронами, чтобы не выбрасывать их: простой рецепт
Как подогреть старые макароны со специями и плавленым сыром
Все мы время от времени встречались с ситуацией, когда оставались вчерашние макароны, и возникало желание их использовать, чтобы не выбрасывать их. Оказывается, есть отличный способ превратить остатки макарон в вкусное блюдо.
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Рецептом делится Ровенская макаронная фабрика на своей странице 4 октября. Этот кулинарный лайфхак поможет вам использовать вчерашние макароны, превращая их в аппетитное блюдо. Вот как это сделать:
Ингредиенты:
- Сливочное масло
- Томатная паста
- Плавленый сыр (порезанный на кубики)
- Специи по вашему вкусу
- Вчерашние макароны
Приготовление:
- Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло.
- Добавьте томатную пасту в разогретое сливочное масло.
- Далее добавьте порезанный кубиками сыр.
- После того как сыр расплавится и смешается с томатной пастой и сливочным маслом, приправьте полученный соус любимыми специями по вашему вкусу.
- Добавьте вчерашние макароны к этому вкусному соусу и обжарьте несколько минут до опавшего цвета и хорошего аромата.
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