Что делать со вчерашними макаронами, чтобы не выбрасывать их: простой рецепт

Как подогреть старые макароны со специями и плавленым сыром

Все мы время от времени встречались с ситуацией, когда оставались вчерашние макароны, и возникало желание их использовать, чтобы не выбрасывать их. Оказывается, есть отличный способ превратить остатки макарон в вкусное блюдо.

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Рецептом делится Ровенская макаронная фабрика на своей странице 4 октября. Этот кулинарный лайфхак поможет вам использовать вчерашние макароны, превращая их в аппетитное блюдо. Вот как это сделать:

Ингредиенты:

Сливочное масло

Томатная паста

Плавленый сыр (порезанный на кубики)

Специи по вашему вкусу

Вчерашние макароны

Приготовление:

Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло. Добавьте томатную пасту в разогретое сливочное масло. Далее добавьте порезанный кубиками сыр. После того как сыр расплавится и смешается с томатной пастой и сливочным маслом, приправьте полученный соус любимыми специями по вашему вкусу. Добавьте вчерашние макароны к этому вкусному соусу и обжарьте несколько минут до опавшего цвета и хорошего аромата.

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