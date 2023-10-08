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Рецепты

Что делать со вчерашними макаронами, чтобы не выбрасывать их: простой рецепт

Игорь Романько

Как подогреть старые макароны со специями и плавленым сыром

Все мы время от времени встречались с ситуацией, когда оставались вчерашние макароны, и возникало желание их использовать, чтобы не выбрасывать их. Оказывается, есть отличный способ превратить остатки макарон в вкусное блюдо.

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Рецептом делится Ровенская макаронная фабрика на своей странице 4 октября. Этот кулинарный лайфхак поможет вам использовать вчерашние макароны, превращая их в аппетитное блюдо. Вот как это сделать:

Ингредиенты:

  • Сливочное масло
  • Томатная паста
  • Плавленый сыр (порезанный на кубики)
  • Специи по вашему вкусу
  • Вчерашние макароны

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло.
  2. Добавьте томатную пасту в разогретое сливочное масло.
  3. Далее добавьте порезанный кубиками сыр.
  4. После того как сыр расплавится и смешается с томатной пастой и сливочным маслом, приправьте полученный соус любимыми специями по вашему вкусу.
  5. Добавьте вчерашние макароны к этому вкусному соусу и обжарьте несколько минут до опавшего цвета и хорошего аромата.

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