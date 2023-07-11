Что делать в день зарплаты, чтобы умножить свои финансы

Какие действия необходимо совершить в день зарплаты, чтобы приумножить свои деньги

Привлечение денег в свое жилье всегда является актуальной задачей, но для достижения финансового благополучия важно учитывать определенные приметы и действия. Эксперты предлагают некоторые рекомендации, которые помогут улучшить финансовое состояние и привлечь денежную энергетику в русло.

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Вот несколько способов привлечения денег в ваш дом, которые могут быть полезными:

Дайте деньгам "переночевать": Вместо того чтобы тратить все деньги сразу после получения зарплаты, эксперты рекомендуют дать им один день "переночевать". То есть в день получения зарплаты старайтесь не тратить деньги, позволяя им сосредоточиться на энергетике вашего дома; Отдайте 10% на благотворительность: Для того чтобы обновить энергетику денег и улучшить вашу финансовую карму, важно отдавать 10% вашего дохода на благотворительность. Вы можете выбрать другую сумму, учитывая свой заработок. Главное, делать это с искренним сердцем; Составляйте купюры правильно: После получения зарплаты, в домашних условиях, перечислите купюры до заката, в спальной комнате или гостиной. Затем сложите деньги так, чтобы банкноты были свернуты рубашкой вверх. Если день получения зарплаты совпадает с фазой роста Луны, следует на ночь положить деньги на окно, чтобы привлечь больше богатства.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно экономить деньги и накопить мечту.

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