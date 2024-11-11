Что делать военнообязанному в момент окончания срока действия отсрочки: объяснение Минобороны

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко разъяснила особенности работы обновленного приложения "Резерв+". По ее словам, военнообязанные с действующей отсрочкой не смогут оформить новую через приложение к истечению срока текущей. Для большинства пользователей это 9 ноября, поэтому с 10 ноября они смогут подать заявление на новую отсрочку.

Новый онлайн-сервис, доступный для загрузки в AppStore и PlayMarket, позволяет людям с инвалидностью и студентам получить отсрочку от мобилизации без посещения учреждений и бумажных проволочек. Такое ограничение невозможности оформления новой отсрочки при наличии действующей внедрено во избежание дублирования данных в реестрах. Об этом пишет sud.ua.

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В случае возникновения проблем, таких как отсутствие данных в реестре или ошибки в личной информации (фамилия, налоговый код и т.п.), пользователи могут обратиться к технической поддержке "Резерв+". Специалисты обработают обращение и внесут необходимые коррективы для корректного отображения информации в реестрах.

Важно отметить, что срок действия отсрочки составляет три месяца.

Напомним, мы уже писали, имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов.

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