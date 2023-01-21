ua
Рецепты

Что добавить, чтобы домашний майонез не был жидким

Былим Елена

Что добавить, чтобы домашний майонез не был жидким

Домашний майонез можно приготовить без яиц. Он получится не менее вкусным, чем тот, который готовится с добавлением этого продукта.

Известная украинская кулинарша Лилия Цвет на своем канале в YouTube поделилась рецептом домашнего майонеза. Он готовится из молока, растительного масла, соли, сахара, лимонного сока и горчицы.

Как приготовить:

Нужно взять 100 мл молока, 200 мл масла, пол чайной ложки соли и столько же сахара, столовую ложку лимонного сока и чайную ложку острой горчицы.

Молоко комнатной температуры блендером взбейте вместе с растительным маслом, когда смесь загустеет, добавьте горчицу, взбейте снова. Затем посолите и добавьте сахар. Когда снова будете перемешивать, добавьте лимонный сок. Майонез нужно сбивать, пока он не станет достаточно густым.

Готовый майонез следует переложить в стеклянную посуду и хранить в холодильнике, но не дольше 7 дней.

Если же майонез получился недостаточно густым, можно попробовать следующие лайфхаки:

  • Добавьте еще немного сока лимона и снова взбейте блендером.
  • Добавьте к нему чайную ложку крахмала.

Читайте также, как приготовить домашний майонез с неповторимым вкусом через минуту в блендере.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыЛайфхакирецепт