Что есть, чтобы сохранить молодость: советы врачей

Некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Больницы в блоге на сайте Doc.ua объяснили, о каких именно продуктах идет речь. Поэтому следите за своим образом жизни и употребляйте в пищу качественную еду.

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1. Цельнозерновые каши, хлеб и бобовые продукты содержат калий, растительный белок и магний. Они отвечают за стимулирование выработки коллагена, благодаря которому эпидермис остается долго упругим и молодым. Также витамины группы В способствуют росту волос.

Кроме этого, в цельнозерновом хлебе содержится растение клетчатка – биосорбент. Благодаря таким продуктам из организма выводятся шлаки и токсины. Пищеварительная система будет в лучшем состоянии и улучшится обмен веществ.

2. Ягоды, фрукты и сухофрукты. На формирование коллагена влияют фруктовые кислоты, клетчатка, пектины, витамин С. Эти вещества есть в составе апельсинов, черной смородины, абрикосов, грейпфрутов, киви, малине, лимонах.

3. Рыба и морепродукты. Эти продукты станут помощником в сохранении эластичности кожи. В частности, если употреблять лосось, сардины, сельдь и скумбрию можно избавиться от мелких морщин.

Белые и красные сорта рыбы – хороший источник жирных кислот омега-3, витаминов А и D. Эти вещества снижают воспаление и улучшают кровообращение.

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Напомним, что существуют продукты, которые поздним вечером лучше не есть, ведь их употребление может сказаться на качестве вашего сна. Диетологи советуют прекратить их употребление за несколько часов до сна.

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